Giovani ubriachi con il fuoristrada sulla scalinata del Tempio di Canova

Una bravata che probabilmente costerà cara, aggravata dal fatto che è stato preso di mira un monumento culturale veneto di rilevante valore: il Tempio del Canova a Possagno, meta di turisti da tutto il mondo. Alcuni ragazzi in stato di ubriachezza hanno risalito la scalinata del Tempio per poi scendere in retromarcia a bordo di un fuoristrada Suzuki Samurai. La poca intelligenza dei giovani è drammaticamente amplificata dal fatto che la scena è stata ripresa da un cellulare e postata su Facebook, tanto era plateale il gesto. Il Comune di Possagno ha rilevato la targa e l’ha segnalata alle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine hanno infine identificato un 24enne che vive nella Castellana (Treviso). Avrebbe ammesso le proprie responsabilità dimostrando pentimento. Dovrà probabilmente rispondere di danneggiamento aggravato in luogo di culto e d’interesse artistico.