25 Agosto 2025 - 17.49

Giovane thienese cade in ferrata e resta appeso nel vuoto

Arrivato sulla parte alta della Ferrata delle Anguane, nel tratto nero, difficile, un 25enne di Thiene (VI) è caduto rimanendo appeso al cavo per l’imbrago. Avvisata la Centrale del Suem 118 verso mezzogiorno, è stato attivato il Soccorso alpino di Arsiero, che ha inviato una squadra di 4 tecnici. I soccorritori hanno risalito l’itinerario attrezzato dal basso e raggiunto il ragazzo e l’amico con cui si trovava. Dopo essere stato assicurato, l’escursionista è stato calato per una ventina di metri fino a una cengia erbosa. Non aveva fortunatamente riportato traumi ed è stato riaccompagnato assieme all’amico alla base del percorso. Una seconda squadra era pronta a intervenire per eventuale supporto. 

