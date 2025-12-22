Giovane neo-patentato sfonda la vetrina di un negozio con la prima auto avuta da poco

Un momento di gioia rischia di trasformarsi in incidente oggi pomeriggio, 22 dicembre, in via Noventana a Noventa Padovana. G.T., 19 anni di Abano Terme, fresco di patente, aveva appena completato il passaggio di proprietà della sua prima auto, una Ford Fiesta, e stava per tornare a casa.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, dall’emozione, avrebbe inserito la prima anziché la retromarcia e l’auto ha sfondato la vetrina del negozio dove si era appena recato per le pratiche. Il vetro è crollato all’interno, ma fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi: né pedoni sul marciapiede né dipendenti nell’area colpita sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale guidata dal comandante Luca Meneghini. Il diciannovenne è stato sottoposto a controlli clinici che hanno escluso alcol o sostanze, e se l’è cavata senza danni fisici. I danni materiali al negozio sono invece ingenti e l’area è stata transennata per sicurezza.

Quello che doveva essere un momento di festa si è così trasformato in un piccolo dramma sfiorato, e resta da capire se il giovane dovrà affrontare conseguenze amministrative, incluso il possibile ritiro della patente.