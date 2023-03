26enne vicentino muore sulle Piccole Dolomiti dopo essere scivolato per 100 metri, grave la compagna

In aggiornamento

Ore 17.30 – Comunicazione del Soccorso Alpino

Un giovane ha perso la vita e la compagna di escursione è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza, a seguito dell’incidente avvenuto oggi nel Vaio dell’acqua, Catena delle Tre Croci, sulle Piccole Dolomiti. La coppia, lui 26 anni di Schio (VI) lei 25 di Piovene Rocchette (VI), dopo essere partita dal Rifugio Battisti alla Gazza, stava risalendo verso la cima del Monte Zevola, con presenza di neve dura a seguito del forte vento di ieri e della recente pioggia, quando – non si conosce la dinamica – all’altezza della strettoia, dove il Vaio Battisti si interseca con il Vaio dell’acqua, entrambi i ragazzi sono scivolati ruzzolando per un centinaio di metri. Scattato l’allarme attorno alle 13, su segnalazione di due persone nelle vicinanze che avevano udito le grida e li hanno raggiunti, sul posto sono stati sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza, poi volato al Rifugio per imbarcare una squadra del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno in supporto alle operazioni. Medico e infermiere hanno prestato le prime cure urgenti al giovane, apparso in gravissime condizioni, tentando a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo invano. Stabilizzata per un possibile politrauma, la ragazza è stata imbarellata, recuperata dall’eliambulanza con un verricello e trasportata all’ospedale. L’elicottero è poi tornato nel Vaio dell’acqua e ha provveduto a riportare al Rifugio la salma e i soccorritori rimasti a vegliarla nel canale.

RECOARO – Gravissimo incidente sulle Piccole Dolomiti giovedì 16 marzo. Un giovane ha perso la vita dopo essere scivolato in un canalone per circa 100 metri (il Vaio dell’acqua). Era in cordata con la compagna, che è stata trascinata nel vaio ed è rimasta ferita. Dalle prime informazioni sarebbe ferita seriamente. A chiamare i soccorsi altri escursionisti che hanno sentito delle grida. L’incidente è avvenuto ad una quota di 1300 metri nelle vicinanze del Rifugio Battisti alla Gazza. Sul posto il Soccorso Alpino e i sanitari di Verona Emergenza con l’elicottero. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo dei sanitari. La compagna è stata portata all’ospedale San Bortolo di Vicenza