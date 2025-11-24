Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: all’Ordine degli Avvocati di Vicenza va in scena il processo ad Artemisia

Martedì 25 novembre, dalle 17.00 alle 19.00, a Palazzo Gualdo, in Piazzetta Gualdi n. 7

È la messa in scena del processo celebrato a Roma nel 1612, nello Stato Pontificio, per lo stupro subito dalla pittrice Artemisia Gentileschi, allora diciassettenne, la scelta dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, unitamente alla sezione vicentina dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf) e la Camera penale Vicentina, per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Martedì 25 novembre, dalle 17.00 alle 19.00, nella sede dell’Ordine degli avvocati di Vicenza a Palazzo Gualdo, in Piazzetta Gualdi n. 7, la compagnia Nautilus Cantiere Teatrale, riproporrà il procedimento in cui l’artista, con coraggio e determinazione, descrisse l’atto di violenza subìto da parte del proprio maestro di prospettiva, il giovane Agostino Tassi.

Lo spettacolo, che sarà interpretato da 11 attori, con accompagnamento musicale e di voci narranti, per la drammaturgia e regia di Valentina Ferrara, sarà preceduto dai saluti istituzionali di Alessandro Moscatelli, Presidente Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Michela Lettieri, Referente per la Sezione di Vicenza dell’Aiaf. Faranno seguito gli interventi di Laura Oboe, Presidente Aiaf Veneto: “Storia e teatro: strumenti culturali contro la violenza di genere”; di Rachele Nicolin, Consigliere Segretario dell’Ordine di Vicenza: “Riflessioni in tema di ordinamento professionale e deontologia a partire dagli atti di un processo del 1612” ed infine, di Laura Piva, Presidente della Camera Penale Vicentina: “Diritto penale: la storia ci insegna?”.