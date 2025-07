Giornata internazionale della birra, Unionbirrai: “La birra artigianale è cultura, territorio e socialità”

Venerdì 1° agosto si celebra in oltre 80 Paesi la Giornata internazionale della birra, nata nel 2007 a Santa Cruz, in California, per rendere omaggio a birrai, professionisti del settore e appassionati. Anche in Italia, la birra sarà protagonista di eventi, degustazioni e momenti di convivialità. Un’occasione importante per valorizzare un comparto in fermento, sempre più centrale nelle dinamiche del turismo enogastronomico e nella promozione delle produzioni locali.

“Non è solo una bevanda: la birra artigianale italiana è cultura, è racconto del territorio, è socialità e incontro – dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti –. È il prodotto del lavoro di centinaia di microbirrifici che in questi anni hanno innovato, investito, formato professionalità, e che oggi meritano riconoscimento e sostegno concreto”.

Nel contesto della ricorrenza mondiale, Unionbirrai rilancia il proprio impegno per la valorizzazione del comparto brassicolo artigianale e per lo sviluppo del cosiddetto “turismo della birra”, fenomeno ispirato all’enoturismo ma ancora in attesa di un pieno riconoscimento normativo.

“Il turismo brassicolo ha tutte le potenzialità per diventare un motore di sviluppo locale – spiega Ferraris –. Visitare un birrificio, conoscere chi produce, scoprire le ricette, assaggiare sul posto: sono esperienze che i turisti cercano sempre più. Per questo chiediamo che venga riconosciuta, anche sul piano normativo, la possibilità per i microbirrifici di vendere e somministrare direttamente la birra di propria produzione, accompagnata magari da prodotti locali”.

L’associazione torna anche a sollecitare la nascita delle “strade della birra”, percorsi tematici segnalati e valorizzati a livello territoriale e istituzionale. “Le strade della birra, sul modello di quelle del vino e dell’olio, rappresenterebbero un’opportunità straordinaria per far conoscere le nostre eccellenze artigianali – prosegue il direttore generale di Unionbirrai –. Sarebbero strumenti di marketing territoriale e culturale, capaci di mettere in rete birrifici, agricoltori, ristoratori e operatori turistici”.

La Giornata internazionale della birra è anche l’occasione per ribadire il valore della filiera artigianale nel panorama nazionale: una filiera sostenibile, radicata, identitaria. “Dietro ogni birra artigianale c’è una storia, un sapere, un territorio – conclude Ferraris –. Celebrare la birra, per Unionbirrai, significa soprattutto riconoscere e promuovere questo patrimonio diffuso, che contribuisce alla qualità della nostra vita e della nostra economia locale”.