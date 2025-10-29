Giappone, allarme orsi: dieci morti dall’inizio dell’anno. Interviene l’esercito

In Giappone cresce la paura per l’aumento record di attacchi da parte degli orsi. Le immagini diffuse dai media mostrano scene drammatiche: in un video, un escursionista giapponese tenta di allontanare un orso gridando e colpendolo con i pugni; in un altro, un automobilista viene aggredito da un orso che, con un solo colpo di zampa, frantuma il parabrezza della sua auto.

Martedì il governatore della prefettura di Akita, Kenta Suzuki, ha chiesto ufficialmente l’intervento dell’esercito dopo una serie definita “davvero spaventosa” di attacchi mortali. Solo nel 2025 gli orsi hanno ucciso dieci persone, superando il precedente record di sei vittime registrato tra aprile 2023 e marzo 2024.

L’episodio più grave risale al 24 ottobre, quando quattro persone sono state aggredite nel villaggio di Higashinaruse, nel nord del Paese. Sul sito ufficiale della prefettura, i cittadini segnalano continuamente nuovi avvistamenti: “Orso avvistato a dieci metri da casa mia, mentre correva sulla strada. Lunghezza circa un metro”, si legge in uno degli ultimi messaggi.

“Gli attacchi mirano spesso al collo e al viso, con ferite gravissime”, ha spiegato il governatore Suzuki, evidenziando come gli orsi non si limitino più alle montagne, ma si spingano fino alle aree urbane.

Le autorità locali raccomandano l’uso di campanelli e spray al peperoncino, strumenti che ormai si trovano anche nei supermercati. In un altro filmato, un’anziana di 80 anni riesce a salvarsi solo gridando mentre un orso la insegue in strada.

Gli esperti collegano questa ondata di aggressioni alla carenza di cibo, in particolare di ghiande, provocata dal cambiamento climatico. La scarsità di risorse spinge gli animali ad avvicinarsi ai centri abitati, dove la popolazione è sempre più anziana e vulnerabile. Inoltre, il riscaldamento globale sta alterando i cicli di letargo, rendendo gli orsi attivi anche in inverno.

In Giappone vivono due specie: l’orso nero asiatico e l’orso bruno dell’isola settentrionale di Hokkaido. Entrambe, oggi, rappresentano una minaccia crescente per le comunità rurali e urbane del Paese.