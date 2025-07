Gay sì, ma non troppo, specie se ebrei

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tempo d’estate, tempo di Pride.

Elly Schlein è tornata raggiante dalla trasferta a Budapest sventolando la bandiera arcobaleno, e lanciando i suoi ormai consueti strali contro le destre “nazionaliste e reazionarie”. Traduzione: Giorgia Meloni & co. colpevoli, a suo dire, di condurre una guerra alle libertà individuali e ai diritti LGBTQIA+. (quel “+”, lo confesso, mi lascia sempre un filo perplesso: è un jolly socioculturale? Una clausola di salvaguardia semantica?).

Ora, non tocca a me, che vengo da una tradizione liberal-democratica, difendere le destre italiane.

Anche perché, va detto, la storia dei rapporti della gauche con le minoranze in generale non è affatto esente da ombre ed ambiguità.

Ma non si può tacere davanti a un caso lampante di doppia morale, o meglio: di “trave e pagliuzza”.

Sì, perché se da una parte si va a Budapest per contestare Orbán e la sua politica omofobica, dall’altra si fa finta di non vedere cosa succede sotto casa, dove in un tripudio di bandiere palestinesi il pride meneghino si è trasformato di fatto in un corteo “pro Hamas”.

Il paradosso è servito: mentre i dirigenti del Partito Democratico e della sinistra radicale manifestavano in Ungheria contro l’omofobia del regime, in Italia, proprio nelle “loro” città, da Firenze a Napoli, da Bologna a Milano, la comunità ebraica LGBTQIA+ veniva di fatto esclusa dai Pride.

Keshet Europe, l’associazione che rappresenta proprio questa doppia “minoranza”, voleva sfilare con le proprie bandiere ( quelle arcobaleno con la stella di Davide).

Ma no, grazie. Troppo complicato. Troppo divisivo.

Troppo ebrei!

Meglio evitare, che poi qualcuno si offende. Non sia mai.

E così i gay ebrei italiani sono rimasti a casa. Perché va bene essere gay, ma ebrei no. O viceversa.

Non dimentichiamolo: gli omosessuali, nei paesi arabi che una certa sinistra guarda con ammiccamenti ideologici, vengono regolarmente impiccati.

A Gaza non si fa coming out, si fa testamento, in Iran non si fa carriera, si rischia la forca.

E così succede che molti di loro trovino rifugio proprio in Israele, dove il Pride si celebra da anni e dove Tel Aviv è diventata uno dei principali simboli della cultura queer mondiale.

Eppure, proprio in Italia, la comunità ebraica LGBTQIA+ ( Keshet Europe in testa) è stata messa alla porta.

Non solo nessuno ha sfilato con loro, ma nessuno ha fiatato quando sono stati esclusi.

Silenzio. Omertà ideologica. E non è un caso isolato.

Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano si è visto costretto a lasciare il PD.

Emanuele Fiano continua a gridare nel deserto, denunciando l’antisemitismo che, va detto, si annida a destra quanto a sinistra.

Possiamo girarci attorno quanto vogliamo, ma la verità è questa: la sinistra ha un problema enorme con gli ebrei.

Non li considera nemmeno più una minoranza da tutelare.

Non sono “ultimi” abbastanza. Non sono “vittime” giuste. Non fanno comodo alla narrazione.

E così, mentre a Budapest si fanno selfie con la bandiera arcobaleno in spalla, in Italia si permette che la Brigata Ebraica venga insultata il 25 aprile, e che i gay ebrei non possano manifestare ai Pride. E nessuno si scandalizza.

La destra israeliana non ama i carri colorati? Può essere!

Ma il 7 ottobre a morire nei rave sotto le armi di Hamas non erano certo i supporter di Netanyahu.

Erano ragazzi. Molti di loro LGBTQIA+. Ebrei. Progressisti. Ma su questo, silenzio.

La sinistra italiana, in nome della sua guerra santa contro il governo Meloni, è disposta a sacrificare tutto.

Anche la coerenza. Anche la credibilità. Anche “quattro ebrei italiani e omosessuali”, che evidentemente disturbano la narrazione.

Perché, e qui sta il punto, un gay ebreo italiano, agli occhi della nuova sinistra identitaria, vale meno di un gay ungherese.

E magari anche meno di un gay palestinese.

Non è abbastanza vittima, non è abbastanza comodo. È un problema. E i problemi, si sa, è meglio rimuoverli.

Insomma, i diritti arcobaleno vanno bene, ma vanno selezionati.

Come al supermercato: prendi 3, paghi 2, ma solo se sono genericamente progressisti, preferibilmente antioccidentali, possibilmente anti-israeliani. Gli altri, magari, un’altra volta.

Ma se i diritti si difendono solo quando fa comodo, allora non sono diritti.

Sono bandierine da sventolare a intermittenza.

E se si grida contro Orbán ma si tace davanti all’ipocrisia delle piazze italiane, allora non si sta difendendo l’inclusività.

Si sta facendo solo propaganda.

Umberto Baldo