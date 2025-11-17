Gatto Nero Day, e la nostra “gattara preferita” ci manda un’altra foto del suo micio

Oggi, 17 novembre, si celebra il Gatto Nero Day, l’annuale ricorrenza dedicata al più elegante, misterioso e – diciamolo – frainteso dei felini. E come sempre, puntuale come l’ora della pappa, arriva lo scatto della nostra lettrice più affezionata, che qui in redazione abbiamo ormai ribattezzato affettuosamente la “gattara aristocratica” (continua).

Parliamo di A.P., 85 anni portati con quella fierezza da nobildonna che non teme confronti, salvo forse con il suo gatto Pono, il vero sovrano di casa. La signora, che garantisce di non avere mai pronunciato una parolaccia in vita sua (c’è persino chi giura abbia fatto un esposto perché qualcuno bestemmiava troppo vicino alla sua siepe), ci regala ogni anno una nuova “icona” del suo benamato felino.

Quest’anno ci manda un’altra foto di Pono – e davvero non potevamo farne a meno, perché senza lui il Gatto Nero Day non avrebbe senso. Come sempre, A.P. ci aggiorna sulle imprese del suo eroe domestico, convinta che il micio non sia un semplice gatto, ma la reincarnazione di Tamerlano in persona. Il che, conoscendo la sua determinazione, non ci stupirebbe: pare che il nostro Pono abbia già affrontato con coraggio una cagnolina un po’ instabile di nome Lupita, uscendone vittorioso e senza perdere neppure un baffo.

Ironie a parte, Pono è ormai la nostra mascotte ufficiale per questa giornata che punta a sfatare superstizioni e pregiudizi legati ai gatti neri. Oltre al loro fascino naturale, studi – come quello dell’US National Cancer Institute – evidenziano una maggiore resistenza fisica rispetto ad altre varianti di colore. Motivo in più per dedicare loro una festa, istituita dall’AIDAA per valorizzarne le qualità e liberarli dall’immagine poco fortunata che la storia ha tramandato.

Un’immagine che nasce nel Medioevo, quando superstizioni, cavalli impressionabili e pirati alla ricerca di portafortuna hanno contribuito a trasformare un semplice gatto nero in un personaggio quasi mitologico. Da qui leggende, bolle papali, occhi gialli nel buio e carri che sbandavano.

Oggi, per fortuna, le cose sono decisamente cambiate. E se c’è un merito da riconoscere alla nostra lettrice aristogattara, è proprio quello di ricordarcelo ogni anno, con un nuovo scatto del suo irresistibile Pono. Senza di lei e senza di lui, ammettiamolo, questa giornata sarebbe molto meno divertente.