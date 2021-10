Gas Jeans, Finco: “Regione al lavoro per scongiurare fallimento”

«Esprimo tutta la mia vicinanza ai lavoratori della Gas Jeans che stamattina si sono radunati davanti allo stabilimento di Chiuppano, nel Vicentino, per manifestare contro il rischio fallimento dell’azienda. Dobbiamo lavorare tutti insieme per evitare l’epilogo peggiore a questa vicenda, una conclusione che potrebbe portare alla perdita del lavoro per i 200 dipendenti. Abbiamo ancora qualche settimana per scongiurare un fine così drammatica. La Regione e il Consiglio regionale sono al lavoro per salvare l’azienda. Sono in contatto con l’assessore Donazzan e insieme faremo tutto il possibile in tal senso». Nicola Finco, consigliere regionale del Gruppo Liga Veneta per Salvini premier e vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, esprime così la propria solidarietà ai lavoratori della Gas, azienda vicentina a rischio fallimento dopo il mancato accordo sul concordato con i debitori.

«Non possiamo e non vogliamo rassegnarci: durante gli ultimi due anni l’azienda ha fatto tutto il possibile per rimettersi in piedi e, nonostante le difficoltà della pandemia, ha saputo risanarsi. Non permetteremo che gli enormi sforzi dei lavoratori vadano ora persi: li seguiremo in questa battaglia, e faremo tutto il possibile per evitare che cada il sipario su un’azienda così importante per tutto il nostro territorio e che è fonte di sostentamento per le 200 famiglie dei lavoratori».