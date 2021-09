Gara di tiro al piattello non autorizzata: cinque denunciati a Roana

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Giornale di Vicenza riporta della gara improvvisata di tiro al piattello avvenuta in località Tura, a Cesuna di Roana, dove sabato pomeriggio cinque persone sono state denunciate per aver improvvisato una competizione illegale con tanto di macchina per sparare i piattelli.

Sul posto i carabinieri di Asiago e Canove, che hanno identificato una quarantina di persone, tutte invitate alla “festa” dopo essere stati allertati a causa dei numerosi spari. Diversi telefonini hanno registrato la scena e in un amen le immagini sono arrivate ai militari via Whatsapp.

Ancora da appurare se ci fossero membri delle istituzioni al festone. Le fucilate esplose sarebbero state quindici. Gli indagati ora dovranno affrontare il procedimento giudiziario.