9 Dicembre 2025

Si allontana dal luogo dell’incidente: rintracciato

REDAZIONE
Ieri la Polizia Locale “Alto Vicentino” è intervenuta in viale Martiri della Libertà, dove poco dopo le ore 12 si è verificato un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento D.C, quarantenne del luogo alla guida di un veicolo a 3 ruote, ne aveva perso andandosi a schiantare contro un’auto, condotta da M.F. e poi andando a collidere contro un’altra auto in sosta a margine strada. Il conducente dell’auto (identificato grazie a testimoni diretti dell’evento) si allontanava senza fermarsi. L’uomo alla guida del veicolo a 3 ruote ha riportato lesioni giudicate non gravi venendo contestualmente sottoposto ad accertamenti inerenti l’assunzione di sostanze stupefacenti. La normale viabilità dell’area è stata ripristinata dopo circa due ore.

