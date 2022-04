Gabbani in concerto a Vicenza: tutte le info

Il 10 luglio in Piazza dei Signori con una tappa del nuovo tour

Vicenza, 21 aprile 2022 – Nuovo tour estivo per Francesco Gabbani con tappa in Piazza dei Signori a Vicenza. Il concerto, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza e in programma il 10 luglio (ore 21.30), segue l’uscita del nuovo album, “Volevamo solo essere felici”, in uscita il 22 aprile e pubblicato da BMG in tre versioni, cd, vinile standard e vinile in edizione limitata e numerata contenente una bonus track.

Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen (ottenendo anche il Premio “Emanuele Luzzati“, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo), e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano Occidentali’s Karma (ottenendo anche il Premio TIMmusic), diventando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due principali categorie della manifestazione canora in due edizioni consecutive. Nel 2017 è stato scelto come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2017, dove si è piazzato al sesto posto. Si è poi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2020 con il brano Viceversa, ottenendo il Premio TIM Music 2020.

“Volevamo solo essere felici”, l’ultimo disco, affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone. Con il nuovo singolo, Francesco Gabbani ritrova Fabio Ilacqua autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen” e “Occidentali’s Karma”.

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da: Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

I biglietti del concerto di Francesco Gabbani saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone a partire dalle ore 14.00 di venerdì 22 aprile (on line) e dalle ore 11.00 di mercoledì 27 aprile (nei punti vendita).

Prezzi biglietti:

Poltronissima Gold – € 50,00 + diritti di prevendita

Poltronissima – € 40,00 + diritti di prevendita

Poltrona – € 34,00 + diritti di prevendita

Informazioni

www.duepuntieventi.com