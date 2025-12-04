Veneto – Furto choc: ladri svaligiano l’appartamento con madre e minorenne dentro

Un furto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 2 dicembre in un appartamento di via Venezia a Noventa Padovana. Due malviventi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell’abitazione mentre all’interno si trovavano una donna e il figlio minorenne.

I ladri hanno rovistato in tutte le stanze, svuotando cassetti e armadi e riuscendo a sottrarre alcuni monili in oro e un orologio, per un valore stimato intorno ai cinquemila euro. Terminata la razzia, si sono dati alla fuga dalla stessa finestra da cui erano entrati.

Un residente ha notato la fuga e ha tentato di richiamare la loro attenzione, venendo però insultato dai due, che sono poi saliti a bordo di una Fiat 500 bianca e si sono allontanati. L’allarme al 112 è partito immediatamente.

I carabinieri della stazione di Noventa Padovana stanno conducendo le indagini, anche attraverso l’analisi delle telecamere con lettura targhe presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare il veicolo utilizzato e risalire ai responsabili.

Il proprietario, rientrato a casa a furto avvenuto, ha potuto soltanto rassicurare moglie e figlio e ha espresso fiducia nel lavoro degli investigatori