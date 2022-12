Furgone di un elettricista in fiamme in un parcheggio (FOTO)

Incendio alle 22.30 di ieri, mercoledì 21 dicembre 2022, lungo la SP II in Via Roma a Caltrano. In fiamme un furgone, parcheggiato nel cortile di un’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Schio, hanno spento le fiamme dell’Opel Vivaro, evitando un incendio generalizzato del mezzo.Il furgone, utilizzato da un artigiano elettricista, era fermo dal tardo pomeriggio. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri.Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte.