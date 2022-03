Furgone contro auto nel Vicentino: donna finisce in ospedale

Martedì 8 marzo alle 13 in via Astico di Zugliano, un autocarro Fiat Ducato si è scontrato con un’autovettura Citroen c3.

L’impatto frontale-laterale provocava gravi danni ai mezzi oltre al danneggiamento di una recinzione privata. La donna alla guida della Citroen è stata trasportata, con ambulanza del Suem 118, all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure dovute. Il rilevo dell’incidente è stato eseguito dalla Polizia Locale Nordest Vicentino intervenuta sul posto con due pattuglie, oltre a due mezzi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

La viabilità veniva completamente riaperta al traffico alle ore 15:00 dopo la pulizia delle sede stradale eseguita dalla ditta convenzionata Sicurezza e Ambiente.