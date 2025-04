Funerali di Papa Francesco: quali capi di Stato e di governo saranno presenti a Roma sabato?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sabato 26 aprile, la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma sarà teatro di una delle cerimonie più solenni della storia recente: i funerali di Papa Francesco. Il pontefice, deceduto il 21 aprile 2025, ha espresso il desiderio di essere sepolto proprio in questo luogo dedicato alla Vergine Maria. Una scelta che, com’è prevedibile, richiamerà una folla numerosa e la partecipazione di importanti leader internazionali.

Leader europei in arrivo nella Capitale

Tra i primi a confermare la propria presenza c’è il presidente francese Emmanuel Macron, che ha deciso di interrompere il proprio viaggio ufficiale nell’Oceano Indiano per partecipare alla cerimonia. Con lui, anche i ministri Jean-Noël Barrot (Affari Esteri) e Bruno Retailleau (Interni). Per il Regno Unito sarà presente il principe William, in rappresentanza del re Carlo III, assente per motivi di salute, accompagnato dal primo ministro Keir Starmer.

Da Monaco arriveranno il principe Alberto II e la principessa Charlène, mentre la Germania sarà rappresentata dal presidente Frank-Walter Steinmeier e dal cancelliere Olaf Scholz. Non sarà presente, invece, il futuro cancelliere Friedrich Merz, la cui elezione è prevista per il 6 maggio.

Partecipazioni dal resto del mondo

Anche l’America Latina sarà presente in forze. L’Argentina, patria natale di Jorge Mario Bergoglio, sarà rappresentata dal presidente Javier Milei, accompagnato dalla sorella Karina e da diversi ministri, tra cui quello degli Esteri, Gerardo Werthein. Il governo ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale.

Dal Brasile arriveranno il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e la first lady Janja. Tra i primi a confermare la propria presenza vi sono anche Donald Trump e la moglie Melania. Per l’Ucraina ci sarà il presidente Volodymyr Zelensky, mentre la Spagna sarà rappresentata dai reali Filippo VI e Letizia.

Una presenza istituzionale diffusa

Nutrita anche la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali: per l’Unione Europea saranno presenti Ursula von der Leyen (presidente della Commissione) e António Costa (presidente del Consiglio Europeo), mentre per l’ONU parteciperà il segretario generale António Guterres.

Sono attesi anche i presidenti di Polonia, Irlanda, Belgio, Austria, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Moldova, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Romania e Kosovo. I Paesi Bassi saranno rappresentati dal primo ministro Dick Schoof, in quanto il re Guglielmo Alessandro sarà assente per la concomitante festa nazionale.

Gli assenti

Non tutti i grandi leader mondiali saranno presenti. Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, non parteciperà. Su di lui pende infatti un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Corte penale internazionale nel marzo 2023, che lo espone al rischio di cattura.

L’ultimo saluto a Papa Francesco si annuncia come un evento di portata storica, non solo per la Chiesa cattolica, ma per l’intera comunità internazionale. Un omaggio universale a un pontefice che ha lasciato un segno profondo nei cuori dei fedeli e nelle coscienze del mondo.