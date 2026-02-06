CRONACAVENETO
6 Febbraio 2026 - 16.48

Fumo a bordo: Air France atterra d’emergenza al Marco Polo con 168 passeggeri

REDAZIONE
Stamattina, venerdì 6 febbraio, l’aeroporto Marco Polo di Venezia è stato teatro di un’allerta per emergenza aerea dopo che un volo Air France (numero 566) con 168 persone a bordo ha segnalato del fumo nella cabina. Il velivolo, partito da Parigi e diretto a Beirut, ha invertito la rotta mentre sorvolava il Mar Adriatico, dirigendosi verso Venezia, dove ha effettuato un atterraggio d’emergenza senza incidenti.

Le autorità aeroportuali e cittadine sono state immediatamente allertate e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, autopompe, autobotti, autoscale e squadre di soccorso, con l’arrivo anche di un’autogrù. I passeggeri sono stati protetti e guidati dal personale di bordo durante le operazioni di sicurezza, che si sono svolte in coordinamento con il sistema d’emergenza dell’aeroporto, noto per la sua efficienza.

Non si registrano feriti tra i passeggeri o l’equipaggio. Lo scalo ha garantito la normale gestione degli arrivi, mentre tutte le procedure di controllo sull’aeromobile sono state eseguite preventivamente. I passeggeri attendono ora indicazioni su eventuali sostituzioni del volo o riprotezioni verso la destinazione finale, secondo le verifiche sugli standard di sicurezza dell’Air France.

Situazioni come questa, anche se insolite, rientrano tra le procedure di routine in caso di anomalie a bordo e vengono gestite con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza dei viaggiatori.

