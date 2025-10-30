Veneto – Frontale tra auto e bus: muore una donna

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, 30 ottobre 2025, a Vigasio, nel Veneto, dove una donna alla guida di una Smart è rimasta uccisa dopo essersi scontrata frontalmente con un autobus di linea. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 in via Trevenzuolo, mentre il bus della linea 148 Verona-Mantova di Atv trasportava una decina di passeggeri, tutti rimasti illesi.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente dell’auto, una donna straniera ultracinquantenne residente fuori provincia, si sarebbe scontrata con il bus durante un sorpasso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con il tratto di via Trevenzuolo temporaneamente chiuso o regolato a senso unico alternato. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Si tratta di uno dei più gravi incidenti registrati nel Veneto nelle ultime settimane, mentre la viabilità nella zona è lentamente tornata alla normalità nel corso del pomeriggio.