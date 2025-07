Frontale nella notte sulla bretella Thiene-Schio: grave un 30enne, ferito anche un 52enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un violento scontro frontale ha scosso la notte a Marano Vicentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di lunedì 14 luglio 2025, lungo via dell’Autostrada, la strada che collega Thiene a Schio. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 30 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza con ferite gravi. Meno gravi le condizioni dell’altro conducente, un 52enne, accompagnato in codice giallo all’ospedale di Santorso.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri per i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.