Francia – Diversi cani folgorati in un parco pubblico

Parigi – Martedì 6 gennaio, mentre i primi fiocchi di neve cadevano sulla capitale francese, diversi cani sono stati folgorati in Avenue Ruysdaël, di fronte al Parc Monceau, nell’VIII arrondissement.

Gli animali, che passeggiavano nel giardino pubblico con le zampe bagnate, hanno calpestato una piastra elettrica a terra collegata ai lampioni, ricevendo scosse di diversa intensità. Uno dei cani, di circa un anno secondo fonti vicine alle indagini, non ce l’ha fatta nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tentato di rianimarlo.

Reazioni delle autorità e interventi immediati

“Il comune è stato contattato riguardo ai cani coinvolti, tra i 5 e i 10. Uno di loro, molto giovane, purtroppo non è sopravvissuto e i proprietari dovrebbero sporgere denuncia”, ha dichiarato giovedì Jeanne d’Hauteserre, sindaco dell’VIII arrondissement, a TF1info.

Le società Enedis, che gestisce l’elettricità, e Cielis, responsabile dell’illuminazione pubblica, sono intervenute subito per garantire che non vi fossero ulteriori rischi. Secondo quanto riferito dal sindaco, il problema sarebbe legato a una piastra chiamata “underside box” o BST in termini tecnici.

Precedenti simili in Francia

Questo tipo di incidenti, seppur raro, non è nuovo in Francia.

Nel gennaio 2013 , un cane morì folgorato calpestando un tombino in Place du Guignier , nel XX arrondissement di Parigi, mentre una donna che cercava di aiutarlo ricevette una scossa di oltre 180 volt.

, un cane morì folgorato calpestando un tombino in , nel XX arrondissement di Parigi, mentre una donna che cercava di aiutarlo ricevette una scossa di oltre 180 volt. Nell’ agosto 2022 , a Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), un cane morì dopo aver calpestato una lampada da terra difettosa; anche il proprietario rimase folgorato tentando di salvarlo.

, a (Hauts-de-Seine), un cane morì dopo aver calpestato una lampada da terra difettosa; anche il proprietario rimase folgorato tentando di salvarlo. Nel marzo 2025, a Salon-de-Provence (Bocche del Rodano), un cane subì una scossa elettrica avvicinandosi a un lampione, a causa di un guasto combinato con le cattive condizioni meteorologiche.

Secondo le indagini passate, il fenomeno può verificarsi quando cavi elettrici scoperti nella rete sotterranea elettrificano le piastre a terra o lampioni difettosi.