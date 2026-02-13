Francia, campanile da incubo: 726 rintocchi ogni notte fanno infuriare i residenti

La tranquilla cittadina di La Garnache, in Vandea, è divisa tra chi difende la tradizione e chi chiede silenzio durante la notte. Il carillon della chiesa locale suona ogni quindici minuti, accumulando fino a 726 rintocchi notturni, e ha esasperato gli abitanti.

Tra i più contrariati c’è Thierry Simonin, residente da dodici anni: “Alle 15:00 suonava un quarto del carillon, alle 15:15 tre quarti e allo scoccare dell’ora tutto il carillon. Di giorno va bene, ma di notte non ha senso disturbare il sonno della gente”. Con lui anche Patricia Pesce, che abita di fronte al campanile: “La mia camera da letto è qui. La tradizione di giorno è bella, ma di notte no”.

Anche Sylvie Auguste, una tata arrivata in città un anno fa con sua figlia, si è detta sconsolata: “La mattina sono stanca come quando vado a letto. Visto che il sindaco non vuole intervenire, cercheremo un altro alloggio”.

Il sindaco François Petit, però, difende il carillon, sottolineando il valore storico: “Dovremmo modificare qualcosa di autentico e speciale, parte del nostro patrimonio, solo per migliorare la vita di pochi?” ha dichiarato. Insieme al parroco Padre Grégoire Cieutat, ha mostrato il meccanismo del carillon, vecchio 130 anni, definito dal sacerdote “un pezzo raro in perfette condizioni”.

La soluzione dell’automazione del carillon sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, ma al momento non ci sono garanzie che venga approvata. I residenti, intanto, continuano a chiedere silenzio, soprattutto nelle ore notturne.