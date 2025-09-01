CURIOSITÀ - LIFESTYLEITALIA e MONDO
1 Settembre 2025

Francia – Adolescente morso e trascinato sul fondo da un pesce gatto

REDAZIONE
Gers, Francia, 1 settembre 2025 – Un grande spavento per un ragazzo di 17 anni che stava nuotando in un lago di un centro ricreativo nel Gers, in Francia. Secondo il racconto di Célian, il giovane sarebbe stato afferrato e trascinato sul fondo da un pesce: «All’improvviso ho sentito i suoi denti e ho percepito che stava iniziando a trascinarmi verso il fondo – ha detto –. Ho cercato di divincolarmi, avevo l’acqua fino al mento, è stato spaventoso».

L’adolescente ha riportato lievi ferite al piede: «Si è praticamente tolto tutta la carne», ha mostrato attraverso le immagini scattate con il suo telefono. Grande preoccupazione anche per la sorella maggiore, che ha sottolineato come il giubbotto salvavita e la corporatura del fratello abbiano limitato i rischi dell’incontro.

La famiglia è convinta che si tratti di un pesce gatto, specie d’acqua dolce che può raggiungere i tre metri di lunghezza. Tuttavia, l’aggressività mostrata dall’animale ha sorpreso gli esperti: René Loubet, presidente della Federazione Dipartimentale della Pesca, ha spiegato che «un pesce gatto, se lo vedi, scappa, non ti viene incontro».

A seguito dell’incidente, il centro ricreativo è stato immediatamente chiuso per motivi di sicurezza.

