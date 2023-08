Fornaci Rosse al via con Schlein e Possamai

Fornaci Rosse compie dieci anni, un traguardo importante che annovera questa festa come uno

dei più consolidati e attesi appuntamenti della scena vicentina. Il claim di quest’anno sarà “La

Sinistra colpisce ancora”, chiaro riferimento ad una nota saga fantascientifica, e che porta con sé

l’idea che la Sinistra non è morta anzi, è più viva che mai e pronta a “colpire ancora”. Tanti i nomi

in cartellone anche quest’anno, a conferma della portata nazionale e locale che l’evento ha

raggiunto nel corso di questo decennio.

Per celebrare questa decima edizione, ad aprire le danze sarà Elly Schlein, segretaria del Partito

Democratico, che arriverà in città venerdì 25 agosto per un’intervista condotta da Matteo

Pucciarelli (La Repubblica). Chiusura martedì 29 agosto con un dibattito di cui sarà protagonista

Giulio Armeni di Filosofia Coatta. Nel mezzo, le tematiche spazieranno dall’antifascismo

all’inflazione, dall’ambiente alle carceri, dal lavoro alla salute fino alle Olimpiadi Invernali di

Milano-Cortina 2026. Protagonisti diversi esponenti dei movimenti progressisti italiani: i Cinque

Stelle saranno rappresentati da Stefano Patuanelli, senatore del Movimento; per Sinistra Italiana

sarà presente Giovanni Paglia, responsabile economia del partito; i Verdi vedranno la presenza di

Cristina Guarda. Presente anche il Sindaco della città di Vicenza, Giacomo Possamai, martedì alle

20.30, prima di Filosofia Coatta. Francesca Re David verrà a parlare di inflazione come

rappresentante della CGIL, mentre oltre alla Schlein ci sarà anche la presenza di Rachele Scarpa

per discutere della situazione degli studenti e delle studentesse in Italia. A parlare di lotta al

fascismo ci sarà invece Clara Mattei (New School for Social Research, New York) e David Broder di

Jacobin US.

Non solo dibattiti, ma anche formazione interattiva, grazie all’incontro e al laboratorio sulla

violenza machista e omobilesbotransfobica tenuto da Alessandra Panno, psicologa e formatrice.

Verrà dato spazio anche alla sessualità e al mondo delle relazioni, con Anna Coda ed Eleonora

Zerbetto (Girls Just Wanna Divulge). Come di consueto, la festa ospiterà anche la direzione

regionale della Rete degli Studenti, ormai tradizionale appuntamento per Fornaci Rosse. Presente

anche il Comitato Carpaneda e Area Berica. Infine, non va dimenticata l’ampia programmazione

musicale della festa, che vedrà sul palco di Fornaci Estate alternarsi il rock pesante dei romagnoli

Ottone Pesante al suono più intimo ed elettrico della vicentina Lamante; le sperimentazioni e le

sonorità energiche degli umbro-scozzesi Cul Zag alla “sportività sonora” dei Materazi Future Club,

band di culto del territorio milanese.

“Questa edizione è molto importante per noi” dice il presidente dell’associazione, Giuseppe

Rigobello “perché significa che Fornaci Rosse è diventato un appuntamento fisso e rilevante della

politica vicentina e non solo. Quest’anno avremo il contributo di oltre cento volontari e volontarie,

un numero per noi da record, in contro tendenza con l’idea che le persone, soprattutto i giovani, si

stiano allontanando dalla politica e da quei temi che non farebbero presa sull’opinione pubblica.

Una festa che puntando sui dibattiti, oltre che sulla musica e la cultura, riesce comunque a fare

numeri paragonabili a quelli di feste più quotate e di grido, senza dimenticare l’ormai consolidata

offerta culinaria, da sempre fiore all’occhiello della nostra festa”.

Rigobello poi ci tiene ad aggiungere due parole sul claim della festa: “La nostra idea è quella di ribaltare il concetto che la Sinistra sia in grado solo di parlarsi addosso della crisi della Sinistra stessa. Secondo noi, la Sinistra riesce ad entrare e a rendere agenda molte iniziative, idee, campagne e lotte. Un esempio è rappresentato dal salario minimo, prima tema esclusivo della sinistra radicale, oggi al centro del dibattito politico; l’ambientalismo e il femminismo sono ormai cardini della politica progressista in Italia e non solo. Crediamo di essere la rappresentazione del fatto che una Sinistra diversa, che raccolga la pluralità delle forze radicali, senza tralasciare nessuno dei temi a noi cari, sia possibile. Questa festa ne è la rappresentazione”.

Fornaci Rosse inizia venerdì 25 agosto a Parco Fornaci, dalle ore 18.