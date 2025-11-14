Fitta nebbia provoca diversi incidenti sull’A22: sette feriti

Questa mattina, a causa della fitta nebbia, si sono registrati numerosi incidenti sull’autostrada del Brennero (A22) tra Pegognaga e Mantova, in entrambe le direzioni. Quattro di questi incidenti sono stati i più gravi, con un bilancio complessivo di sette feriti trasportati in ospedale.

Prima delle 10, nello stesso tratto, una mezza dozzina di persone è rimasta ferita in uno scontro che ha coinvolto un tir. Circa venti minuti dopo, un secondo incidente con più feriti si è verificato nello stesso tratto.

Un camionista di 51 anni è rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Mantova per un grave trauma a una gamba. Altri cinque feriti, con traumi di diversa entità, sono stati ricoverati sempre a Mantova, mentre una persona con ferite lievi è stata portata in codice verde all’ospedale di Pieve di Coriano.

Al momento, alcuni ingressi dell’autostrada sono chiusi per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.