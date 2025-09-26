Fingono un incidente per truffare una donna: arrestati due giovani napoletani

VERONA, 26 settembre 2025 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto due ragazzi napoletani di 18 e 19 anni, sorpresi mentre tentavano di mettere a segno una truffa aggravata ai danni di una 61enne veronese con il collaudato stratagemma del “falso incidente”.

Secondo la ricostruzione, la vittima è stata contattata al telefono da uno dei malviventi che, spacciandosi per il figlio, le ha raccontato di essere stato arrestato dai Carabinieri dopo aver causato un grave sinistro. Poco dopo, un complice si è presentato come maresciallo, convincendo la donna che nell’incidente fosse rimasta ferita gravemente una bambina di 4 anni e che, per evitare conseguenze giudiziarie al figlio, fosse necessario consegnare la somma di 17 mila euro o, in alternativa, denaro e gioielli disponibili in breve tempo.

La 61enne, insospettita, ha chiesto aiuto al marito che ha immediatamente contattato il 113. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile, sezione Reati contro il Patrimonio, che ha rintracciato i due giovani truffatori. Fermati e messi alle strette, i ragazzi hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati accompagnati nel carcere di Montorio.