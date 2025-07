Finalmente l’asfaltatura di corso San Felice (che sembra bombardato): giovedì notte chiusura al traffico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Corso Santi Felice e Fortunato, che da settimane appare come un campo di battaglia tra buche, rattoppi e segnaletica scolorita, sarà finalmente riasfaltato. L’intervento è previsto per la serata di giovedì 17 luglio e riguarderà il tratto compreso tra viale Torino e via Legione Antonini.

Per consentire i lavori, la strada sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 6 del mattino successivo, nel tratto tra viale Torino e la rotatoria davanti al supermercato. L’accesso sarà consentito soltanto ai residenti, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere e le condizioni di sicurezza.

Durante l’intervento saranno sospese anche le fermate degli autobus lungo il tratto interessato e le corse serali verranno deviate. L’asfaltatura notturna è stata scelta per ridurre l’impatto sulla circolazione e risolvere una situazione ormai insostenibile per automobilisti, ciclisti e pedoni.