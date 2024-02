Filma un tentato furto in negozio e fa fuggire il ladro

Cerca di introdursi in un negozio, ma una cittadina lo riprende con il cellulare e invia le immagini alla polizia locale che lo riconosce e lo denuncia per danneggiamento.Il fatto risale al 9 febbraio scorso quando, alle 5.30 del mattino, una cittadina ha notato e subito ripreso con il cellulare un giovane che in viale Dieci Giugno, dopo essere sceso da una bicicletta, ha forzato la serranda di un negozio e strappato la rete antizanzare. Accortosi di essere filmato, l’uomo ha desistito dal tentativo di entrare nel negozio ed è fuggito in bicicletta.La testimone ha consegnato il video alla polizia locale che ha immediatamente riconosciuto J.M., 26 anni, già noto per episodi di furto.Dopo qualche giorno gli agenti hanno rintracciato il giovane in viale Milano e, condotto in comando, lo hanno identificato e denunciato per il reato di danneggiamento.