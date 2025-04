Fiamme sul tetto in legno di una casa: intervengono in pompieri (FOTO)

Alle 10:10 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rivana a Sandrigo per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione su tre livelli. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre, giunte da Bassano del Grappa e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, un modulo antincendio, un’autoscala e un totale di 12 operatori, sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme. L’intervento ha richiesto la sezionatura di parte della copertura per evitare che l’incendio si estendesse all’intera struttura.

Le fiamme, probabilmente originate da una canna fumaria, hanno danneggiato le travi principali e parte della mansarda, utilizzata come ripostiglio.

Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore e mezza.