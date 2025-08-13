Ferragosto, grigliate per centomila vicentini: meglio la griglia che la spiaggia

Picnic e grigliate per oltre 100 mila vicentini a Ferragosto, con il caldo record che non ferma la tradizione delle gite fuori porta all’insegna del cibo e della convivialità, favorendo la fuga dalla città assediata dall’afa. Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixe’ sul Capodanno dell’estate. Cestini e griglie sono quest’anno la soluzione più gettonata per chi trascorrerà fuori casa il pranzo di Ferragosto, precedendo ristoranti, agriturismi, bar e sagre.

La scelta dei cibi sarà strettamente legata alle tradizioni enogastronomiche del territorio, con l’aggiunta dell’immancabile frutta estiva, a partire da cocomeri e meloni, ideale per aiutare l’organismo a combattere le alte temperature.

Gettonatissime le grigliate, una passione radicata che durante i mesi estivi vede otto vicentini su dieci partecipare almeno una volta al tradizionale barbecue, a casa propria, di amici e parenti o all’aperto. Grande protagonista la carne, scelta nel 63% dei casi, mentre un altro 23% vedrà l’uso di più tipologie di cibi. Ma c’è anche un 11% di grigliate tutte di pesce e un 3% di sole verdure. Il caldo di questi giorni impone, però, di usare la massima cautela, adottando alcuni piccoli accorgimenti per evitare di facilitare il pericolo di incendi.

Coldiretti e Federforeste hanno stilato un “vademecum salva vacanze” per prevenire i roghi, che ogni anno mettono al rischio il verde, non solo a causa dei piromani, ma anche dell’incuria e di comportamenti sbagliati. Le fiamme si propagano facilmente in presenza di vegetazione secca e altamente infiammabile, di scarsa manutenzione del sottobosco e in giornate di vento, soprattutto dove il territorio rende difficile l’intervento dei soccorsi. Per questo, quando si decide di accendere un fuoco per una grigliata, è fondamentale farlo solo in aree attrezzate e sotto costante sorveglianza, evitando sempre boschi e terreni coltivati nelle vicinanze. Il barbecue va spento completamente prima di allontanarsi, così come va evitato di gettare mozziconi di sigaretta o carboni ancora ardenti, che potrebbero causare incendi in pochi istanti.

Coldiretti Vicenza stima che il 57% dei cittadini trascorreranno il Ferragosto lontano da casa, che sia per una gita in giornata verso il mare, la campagna o la montagna, per far visita a parenti e amici oppure per continuare le proprie vacanze. Per altri, però, sarà una giornata indifferente: il 27% resterà impegnato al lavoro, in particolare nei servizi e nella ristorazione, mentre il 16% approfitterà della festività per restare a casa e rilassarsi.