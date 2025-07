Famiglia di Noventa sorpresa dal maltempo a Cima Ekar: tre interventi in poche ore per il Soccorso alpino sull’Altopiano

Altopiano dei Sette Comuni, 24 luglio – Pomeriggio intenso per il Soccorso alpino dell’Altopiano dei Sette Comuni, impegnato in tre operazioni quasi in contemporanea. La prima chiamata è arrivata attorno alle 13, quando una famiglia di Noventa Vicentina – genitori, una bambina di 8 anni e il cane – ha chiesto aiuto da Cima Ekar, nel comune di Asiago, preoccupata per l’arrivo di un forte temporale. I soccorritori li hanno raggiunti in jeep e riaccompagnati in sicurezza alla loro auto.

Nel frattempo, una seconda attivazione ha riguardato una 57enne di Castel Focognano (AR), infortunatasi a una caviglia durante la discesa da Forte Lisser. La donna è stata raggiunta a piedi dai soccorritori e dal personale sanitario di Asiago, quindi medicata, imbarellata e trasportata a spalla fino all’ambulanza.

Per il terzo intervento, avvenuto in contemporanea, è stato mobilitato il Soccorso alpino di Arsiero. Una donna padovana di 50 anni si è fatta male al ginocchio scivolando sul terreno bagnato mentre scendeva da Forte Campolongo, a Rotzo. Stabilizzata e trasportata al rifugio da otto soccorritori, tra cui un sanitario, ha potuto poi rientrare autonomamente.