Falsi vaccini Covid, indagate Madame e Camila Giorgi: le dichiarazioni della dottoressa

“L’ho fatto per tutelare la loro salute”, perché spesso erano pazienti “con patologie e allergie” per i quali la vaccinazione poteva essere controindicata. Così si sarebbe giustificata davanti agli inquirenti della Procura di Vicenza la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, 57 anni, medico di base con studio a Vicenza, specializzata in medicina estetica e ozonoterapia, al centro dell‘inchiesta sui falsi vaccini anti-Covid, in cui sono coinvolte anche due vip: la cantante vicentina Madame, 20 anni, e l’atleta marchigiana Camila Giorgi, 30 anni, una delle più forti tenniste italiane, entrambe indagate per falso ideologico. Lo riporta il Corriere del Veneto, secondo cui la dottoressa, ascoltata per 5 volte dalla Procura di Vicenza in questi mesi, dopo l’arresto di febbraio, avrebbe ammesso di aver falsamente attestato la vaccinazione anti-covid in decine di pazienti giustificandosi col fatto di voler preservare la loro salute.Nello specifico, la dottoressa avrebbe riferito di ager agito in questo modo per proteggere i pazienti dalle possibili controindicazioni del vaccino anti-Covid. E per quelle finte vaccinazioni che consentivano di ottenere il Green pass, lo scorso anno si sarebbero rivolte a lei centinaia di persone, anche da fuori Regione.

Tecioiu era stata arrestata a fine febbraio assieme al marito Andrea Giacoppo, e al collega nefrologo Erich Goepel Volker, 64enne, di Malo per un giro di false vaccinazioni anti-Covid. Entrambi i dottori, nel frattempo sono tornati in libertà e, in attesa dell’eventuale processo, hanno ottenuto dall’Usl la possibilità di tornare a esercitare.