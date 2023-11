False vaccinazioni nel Vicentino – La dottoressa chiede di patteggiare: rimangono indagate Madame e Giorgi

La dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e suo marito Andrea Giacoppo hanno avanzato la richiesta di patteggiamento. La notizia è riportata dal Corriere del Veneto. La chiusura dell’inchiesta sulle false vaccinazioni Covid-19 nel Vicentino a luglio ha coinvolto i due coniugi e la dottoressa è accusata di falso ideologico, corruzione e peculato, mentre alcuni di questi reati sono imputati anche al marito, che si presume abbia contribuito al funzionamento del meccanismo delle false vaccinazioni.

Altri due soggetti sono iscritti nel registro degli indagati hanno optato per lo stesso procedimento alternativo. Nel caso di un eventuale rinvio a giudizio per ulteriori 21 persone, le quali dovranno rispondere di falso ideologico, corruzione e peculato, il dibattimento in aula inizierà nelle prossime settimane. Tra gli indagati, il nefrologo Erich Volker Goepel è accusato di falsità ideologica e peculato, ma ha deciso di non richiedere il patteggiamento, a differenza della dottoressa Grillone. Altri nomi noti coinvolti nell’inchiesta includono la cantante Francesca Calearo, conosciuta come Madame, e la tennista professionista Camila Giorgi, entrambe indagate senza scegliere un procedimento alternativo. Entrambe sono state accusate del reato di falso ideologico per aver presunto illegalmente il Green pass durante l’emergenza pandemica.