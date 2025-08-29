Falsa raccolta fondi per la famiglia del piccolo Carlo: il papà denuncia la truffa

RONCADE (TREVISO), 29 agosto 2025 – Dopo la tragedia che ha colpito la famiglia Panizzo, con la morte del piccolo Carlo annegato a soli sei anni a Cavallino, è spuntata online una finta raccolta fondi che ha indignato i familiari e l’intera comunità.

Il padre del bambino, Fabio Panizzo, ha denunciato l’iniziativa definendola «ignobile» e chiarendo che non esiste alcuna raccolta autorizzata per sostenere la famiglia. «Speculare sul dolore delle persone è vergognoso», ha dichiarato.

La truffa si presentava con il titolo “Un pensiero per Carlo Panizzo” e mirava a raccogliere 26mila euro su una piattaforma digitale, utilizzando persino le immagini del bambino e della catena umana che l’11 agosto scorso si era formata sulla spiaggia di Cavallino-Treporti nel tentativo di salvarlo.

A promuovere la falsa iniziativa sarebbe stato un sedicente Marco Rossi, indicato come residente a Roma, un nome che appare inventato. Sarà ora la polizia postale a indagare sul responsabile.

In passato era stata organizzata una vera raccolta fondi da persone vicine alla madre di Carlo, Dana, ma quella iniziativa si era chiusa da tempo. L’attuale appello online, invece, è stato subito bollato come tentativo di lucro illecito sulla tragedia che ha commosso tutto il Veneto.