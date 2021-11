Ex tronista di “Uomini e Donne” aggredito con una roncola dal rivale in amore

Alessandro Bizziato, 42 anni, originario di Dueville ma residente a Thiene, ex tronista di “Uomini e donne”, la celebre trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, è stato aggredito con una roncola mentre mangiava al bar con la compagna e la figlia di lei. L’aggressore sarebbe l’ex della donna. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il fatto è avvenuto domenica, in centro storico a Zugliano, vicino alle 14. E.B.M., queste le iniziali dell’ex della donna, avrebbe chiesto a Bizziato di uscire, in tono che sembrava amichevole e tranquillo. Una volta usciti, avrebbe estratto una roncola e avrebbe cercato di colpire l’uomo per ben due volte. Gli avventori del locale sono quindi intervenuti per separarli, fino all’arrivo dei carabinieri. L’ex tronista al momento non ha sporto denuncia, ma si consulterà con il suo legale. L’aggressore avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

L’episodio ha fatto scalpore, vista la notorietà della vittima, ex protagonista di “Uomini e donne”.