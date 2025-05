Ex Tribunale: c’è una proposta di acquisto per realizzare un grande albergo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza si appresta a compiere un nuovo passo avanti nel percorso di riqualificazione del centro storico. Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai ha reso nota la proposta di acquisto dell’area dell’ex tribunale, avanzata da una società del modo alberghiero interessata a realizzarvi un grande hotel da 120 camere.

«È una proposta che l’amministrazione accoglie con grande interesse – è il commento del sindaco Giacomo Possamai – Significherebbe infatti dare al centro storico un tipo di offerta turistica che oggi gli manca e rigenerare al tempo stesso uno dei più grandi buchi neri nel cuore della città. Proprio di fronte a Palazzo Leoni Montanari troverebbe spazio anche una nuova piazza. La giunta ora dovrà valutare la proposta in tutti i suoi aspetti, esprimendo le proprie osservazioni. Potrà quindi partire una procedura ad evidenza pubblica per la vendita dell’area finalizzata a questa trasformazione».

La proposta, presentata per conto della società proponente dagli architetti Bruno e Marcella Gabbiani, prevede appunto l’acquisto dell’area di proprietà comunale dell’ex tribunale con l’obiettivo di demolire il vecchio palazzo di giustizia e costruire un nuovo edificio da destinare ad albergo a 4 stelle con 120 camere.L’ipotesi progettuale contempla anche la realizzazione di una nuova piazza di circa 400 metri quadrati tra il nuovo hotel e Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona.Lo studio è accompagnato da un approfondimento sull’inserimento del grande albergo nell’ambito urbanistico costituito dal complesso dei chiostri e dal parcheggio di Santa Corona, in modo da garantire che la collocazione del nuovo edificio sia coerente con eventuali future riqualificazioni di tutta l’area.