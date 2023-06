Evade dagli arresti domiciliari: arrestato

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando

Compagnia Carabinieri di Schio, nel pomeriggio del 2 giugno una pattuglia dei carabinieri della

Stazione di Piovene Rocchette ha provveduto al controllo domiciliare di V.R.M. scledense 26enne, sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso del controllo l’uomo non

era presente in casa, pertanto i militari davano corso alle ricerche che consentivano di rintracciarlo,

quello stesso pomeriggio, nell’abitato di Piovene Rocchette, prima del rientro a casa.

I militari, dopo aver appurato che non vi era alcuna autorizzazione che consentiva al soggetto di

lasciare il proprio domicilio, l’hanno arrestato per il reato di evasione, in attesa

dell’udienza di convalida da parte del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della

Repubblica.