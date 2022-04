Eugenio Bennato in concerto a Mestre

Eugenio Bennato martedì 5 aprile (ore 21.15) fa tappa al Teatro Corso di Mestre con il suo “W chi non conta niente” tour: una cavalcata attraverso 40 anni di canzoni assieme a nuovi brani ispirati alle tematiche dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei paesi del sud del mondo.

Con lui sul palco i musicisti che l’accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power, il movimento fondato da Bennato negli anni Novanta per far conoscere al mondo la musica etnica italiana.

Eugenio Bennato – chitarra classica, mandola, chitarra battente

Ezio Lambiase – chitarra classica ed elettrica

Mujura – chitarra acustica e basso

Sonia Totaro – voce e danza

Francesca Del Duca – percussioni, voce

La pandemia ha significato un imprevedibile stop nelle attività artistiche globali. La riflessione conseguente ha stimolato Eugenio Bennato a comporre un nuovo disco, “Qualcuno sulla Terra” (2020), da cui è stato tratto il singolo che dà il nome al tour, e ad aprire le porte ai club, in una formazione ad hoc, più “leggera” ma non per questo meno d’effetto. Al fianco di Eugenio Bennato i musicisti che l’accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power, in un set adattabile ad ogni tipo di palcoscenico.

Eugenio Bennato porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera, e i nuovi lavori ispirati alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo. Da sempre la voce di Eugenio è sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversità, fratellanza tra popoli.

Biglietti:

Platea € 25,00 + € 4,00 d.p.

Galleria € 20,00 + € 3,00 d.p.

Info biglietti e prevendite: www.dalvivoeventi.it (punti vendita per acquisto biglietti)

Vendita internet: www.ticketone.it – www.vivaticket.it

Note biografiche

Eugenio Bennato fonda negli anni Settanta la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e nel 1976 Musica Nova. Negli anni Novanta dà avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana nella rete internazionale della World Music. Le pubblicazioni discografiche più significative sono Brigante se more (1980), Taranta Power (1998), Che il Mediterraneo sia (2002), Sponda sud (2007), Questione meridionale (2011), Canzoni di Contrabbando (antologia 2016), Da che Sud è Sud (2017), Qualcuno sulla Terra (2020).

Il 2018 lo ha visto suonare nelle grandi capitali del mondo arabo-africano: Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri, Tangeri, Orano. Ha partecipato al festival 7Sois7Luas in Portogallo, ed è stato invitato dal Parlamento Europeo di Bruxelles a suonare in occasione della giornata dedicata ai diritti umani.

Il 1° dicembre 2018 ha festeggiato i vent’anni di Taranta Power con un grande festival in piazza del Plebiscito a Napoli.