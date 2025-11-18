CRONACAVENETO
18 Novembre 2025 - 10.57

Veneto – Trasporta 5 chili di marijuana in un trolley: fermato e arrestato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

I Carabinieri hanno arrestato nella notte del 16 novembre a Mestre (Venezia) un 33enne di origine straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari durante un servizio antidroga hanno notato l’uomo camminare con circospezione, mentre trascinava un trolley. Al controllo il 33enne ha assunto un atteggiamento nervoso e alla richiesta su cosa contenesse il bagaglio ha risposto di non conoscere il contenuto né il codice di sblocco del lucchetto. I carabinieri, dopo essere riusciti ad aprire il trolley, hanno trovato due involucri di cellophane sottovuoto contenenti marijuana per un peso complessivo di 5,2 chili e un telefono cellulare. La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 40mila euro. L’uomo è stato condotto alla Casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia. ANSA VENETO
   

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Trasporta 5 chili di marijuana in un trolley: fermato e arrestato | TViWeb Veneto - Trasporta 5 chili di marijuana in un trolley: fermato e arrestato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy