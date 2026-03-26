Euganei – Uomo investito da una jeep: è in gravi condizioni

Grave incidente nella mattinata di oggi, 26 marzo, a Torreglia. Un uomo di 89 anni è stato investito mentre attraversava la strada in via Montegrotto ed è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Padova, con prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale dell’associazione intercomunale Teolo-Torreglia, l’anziano, residente poco distante, stava attraversando la carreggiata non lontano dalle strisce pedonali quando è stato travolto da una Jeep Compass guidata da una donna di 55 anni di Monselice.

L’impatto è stato violento: il pedone è stato sbalzato a terra e le sue condizioni sono apparse subito gravi. I soccorsi sono stati immediati: dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove resta in pericolo di vita. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico.

La conducente, come previsto in questi casi, è stata sottoposta ad accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. Secondo quanto da lei dichiarato, a incidere sarebbe stata anche la scarsa visibilità dovuta al maltempo e alla pioggia intensa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica. Informato il pubblico ministero di turno, mentre è in corso la valutazione del sequestro del veicolo in attesa di ulteriori sviluppi dall’ospedale.