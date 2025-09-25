Este, videolottery chiusa per sospetto riciclaggio: il Tar conferma

ESTE (PADOVA) – Chiusura definitiva per una videolottery di Este, al centro di un’indagine della Questura di Padova per movimentazioni di denaro giudicate anomale. L’attività, gestita da cittadini cinesi, registrava prelievi per circa un milione di euro al mese a favore dei clienti.

Il Tar Veneto, con sentenza pubblicata il 22 settembre, ha confermato la legittimità della revoca della licenza disposta dal questore Marco Odorisio lo scorso luglio. Una sospensiva concessa il 5 settembre alla società titolare non è bastata a bloccare la chiusura.

Nelle motivazioni, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il provvedimento della Questura, richiamando il “sospetto e anomalo flusso di denaro” riconducibile a condotte potenzialmente legate al reato di riciclaggio.

La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro di spese legali a favore del Ministero dell’Interno. Gli agenti hanno notificato ieri la sentenza e apposto i sigilli all’esercizio.