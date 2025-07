Estate 2025 difficile anche per la Marmolada: giugno con +3,8°C sopra la media e 22 giorni senza rigelo

Anche l’estate 2025 si sta rivelando critica per il ghiacciaio della Marmolada, con temperature decisamente sopra la media e condizioni sfavorevoli al mantenimento del manto nevoso.

In particolare, il mese di giugno ha registrato un bilancio climatico preoccupante, con una temperatura media superiore di +3,8 gradi rispetto alle medie storiche. I dati provengono dalla stazione meteo Davis Vantage Pro 2 plus (dotata di schermo solare ventilato) installata a Punta Penia, a 3.343 metri di altitudine, e sono stati elaborati da Flavio Tolin in collaborazione con i nuovi gestori della Capanna Punta Penia.

Gli estremi termici del mese sono stati significativi: +13,1°C il 29 giugno e -3,1°C il 17 giugno.

A confronto, giugno 2024 si era chiuso con una media più contenuta, +1,6°C, con una massima di 10,2°C l’8 giugno e una minima di -6,5°C il 13 giugno, oltre a diverse giornate sotto media. In quell’anno, le strumentazioni avevano anche registrato una delle raffiche di vento più intense di sempre, con 191,5 km/h.

Anche giugno 2023, l’anno in cui avvenne il tragico distacco del seracco il 3 luglio, aveva mostrato condizioni meno estreme di quest’anno, con una media di +3,2°C sopra la norma.

Questi dati, sottolinea Tolin, dimostrano come le condizioni climatiche in alta quota siano ormai mutate: sempre meno le occasioni di rigelo, sempre più frequenti le giornate interamente sopra lo zero termico, che favoriscono la fusione accelerata del ghiacciaio. Solo nel mese di giugno 2025 si sono contate 22 giornate completamente sopra zero.

Un quadro leggermente meno allarmante arriva invece dai primi dati di luglio 2025, che mostrano quattro giornate con temperature sempre sotto lo zero e due discrete nevicate tra il 26 e il 27 luglio, con un manto di 10-15 centimetri di neve fresca.