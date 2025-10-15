Esplosione nel Veronese, la Procura contesta il reato di strage. Autopsie disposte per le vittime, funerali di Stato e lutto nazionale

VERONA, 15 ottobre 2025 – La Procura della Repubblica di Verona ha contestato il reato di strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, ritenuti responsabili dell’esplosione che ieri mattina ha provocato la morte di tre carabinieri a Castel d’Azzano, nel Veronese.

Il procuratore Raffaele Tito ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime, che verrà conferita oggi e svolta nella giornata di domani. Solo dopo l’esame autoptico potrà essere concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali.

Nel pomeriggio di oggi è previsto anche l’interrogatorio di garanzia dei tre indagati – Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi – davanti al giudice per le indagini preliminari.

I funerali dei carabinieri caduti si terranno a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, in una data che sarà definita dopo il via libera della Procura. Prima delle esequie, sarà allestita la camera ardente presso il Comando della Legione Carabinieri Veneto.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha deliberato la celebrazione dei funerali di Stato e la proclamazione del lutto nazionale nelle giornate di oggi e del giorno delle esequie. In apertura del Cdm, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei militari uccisi.

Sui social, intanto, l’artista Milo Manara, veronese d’adozione, ha voluto rendere omaggio ai carabinieri morti e feriti dedicando loro un disegno simbolico: un militare in divisa, sullo sfondo una madre e un figlio, a rappresentare il sacrificio e la dedizione di chi serve lo Stato fino all’estremo.