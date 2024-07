Escursionista ferito sul Pasubio: recuperato dal Soccorso Alpino (FOTO)

Verso le 12.40 di ieri la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Schio per intervenire sulla Strada delle Gallerie in Pasubio, per un escursionista che si era fatto male scendendo dal muretto di un paio di metri che si trova sull’itinerario di rientro dalla Ferrata delle Cinque Cime verso la Val Camossara. L’uomo, un sessantenne di Forlì (FC), aveva deciso di non completare il Sentiero attrezzato Falcipieri e di uscire prima all’altezza della 31a galleria. Si era quindi separato dal suo compagno, che invece aveva proseguito, e nel superare il muro a secco incrociato sul percorso, aveva riportato la sospetta frattura di tibia e perone. Mentre una squadra si stava avvicinando, l’elicottero di Treviso emergenza ha individuato l’infortunato e ha sbarcato nelle vicinanze medico e tecnico di elisoccorso. La squadra è stata quindi richiamata, poiché non era più necessario il supporto. Quando però è stato il momento di far risalire l’eliambulanza atterrata in attesa al Rifugio Balasso, le nubi si sono richiuse e non è più stato possibile per il pilota ultimare il recupero. La squadra è stata cosi fatta tornare indietro. I soccorritori si sono portati il più possibile vicino con i mezzi, per poi proseguire a piedi. Raggiunto il luogo dell’incidente, hanno trasferito sulla loro barella l’escursionista, trasportato in salita dalla 31a galleria al Passo di Val Fontana d’oro, una decina di gallerie più in alto, da dove scollinando si trova la Strada degli Scarubbi. Una volta dall’altra parte la squadra ha proseguito con il fuoristrada fino al Passo Xomo, per poi trasferire l’uomo sull’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso. Tecnico di elisoccorso e medico sono tornati a valle assieme alla squadra.