CRONACAVENETO
12 Gennaio 2026 - 14.51

Escursionista cade e si ferisce sui Colli Euganei: intervento d’urgenza ai Denti della Vecia

REDAZIONE
Teolo (PD), 12 gennaio 2026 – Attorno alle 10.40 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un’escursionista scivolata lungo il sentiero dell’Alta Via dei Colli Euganei. Una squadra già impegnata nelle ricerche di Annabella Martinelli è stata immediatamente dirottata sul luogo dell’incidente, avvenuto in località Denti della Vecia.

La donna, della quale al momento non sono note le generalità, si trovava in compagnia quando è caduta battendo la testa. Nell’impatto ha riportato un sospetto trauma cervicale e una frattura al polso. L’infortunata è stata raggiunta dal tecnico di elisoccorso e dall’équipe medica dell’elicottero decollato da Padova, con il supporto di una squadra a terra nella quale era presente anche un’infermiera.

Dopo le prime cure, la donna è stata stabilizzata, posizionata in barella e trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’escursionista in tempi rapidi nonostante le difficoltà del terreno.

