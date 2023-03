Escursionista anziana scivola e si ferisce sugli Euganei

Verso le 14.45 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118, per un’escursionista che si era fatta male lungo il Sentiero Lorenzoni che porta al Monte Venda. La 70enne di Lendinara (RO) era infatti scivolata non distante dai ruderi del Monastero degli Olivetani, riportando un sospetto trauma alla caviglia. La donna, assistita dal marito, è stata raggiunta da 5 soccorritori, tra i quali un’infermiera, supportati dalla presenza di una squadra del Soccorso speleologico di Verona in addestramento sui Colli Euganei. Dopo averle immobilizzato il piede, i tecnici hanno imbarellato l’infortunata per poi trasportarla 800 metri fino all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Abano Terme.