CRONACAVENETO
12 Settembre 2025 - 16.26

Escursionista 85enne di Cornedo soccorso in montagna: cade, si ferisce e viene recuperato nella notte

REDAZIONE
Zoldo Alto (BL), 12 settembre 2025 – Paura ieri sera per un escursionista 85enne di Cornedo Vicentino (VI), partito dal Rifugio Venezia intorno alle 18 diretto al Passo Staulanza, dove aveva lasciato l’auto. Probabilmente non aveva calcolato i tempi necessari al rientro e, complice la fatica, si è attardato lungo il percorso.

Colto dal buio, l’uomo è scivolato, battendo l’anca e rompendo gli occhiali. Attorno alle 22.30 ha lanciato la richiesta di aiuto, venendo localizzato dal Soccorso alpino della Val di Zoldo. Non avendo indicazioni precise sulla posizione, una squadra veloce è partita dalla strada per intercettarlo. Dopo 45 minuti di cammino, i soccorritori lo hanno trovato sul sentiero 472, nei pressi del bivio per le orme dei dinosauri sul Pelmetto.

L’anziano, stanco, infreddolito e in lieve stato confusionale, è stato riscaldato e assistito. Poiché non riusciva a muoversi autonomamente, è stata utilizzata una barella per il trasporto fino al Passo. Già al momento del recupero aveva ripreso vigore e, una volta concluso l’intervento, un soccorritore lo ha accompagnato in auto all’albergo.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 3 del mattino, con il rientro delle squadre in magazzino.

