Escursionista 81enne vicentina muore in montagna dopo essere scivolata per 50 metri

Una donna di 81 anni, residente a Valdagno (Vicenza), ha perso la vita oggi poco dopo mezzogiorno in seguito a una caduta sul monte Cornetto, cima del Monte Bondone tra la valle dell’Adige e la valle dei Laghi.

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino e speleologico del Trentino, l’escursionista stava scendendo dalla cima insieme ad altre persone quando è scivolata e ha rotolato per circa 50 metri lungo il versante ovest. La chiamata di emergenza al 112 è partita poco dopo le 13 da parte di un componente del gruppo, che dalla cima ha visto la donna precipitare e rimanere inerme al termine della caduta.

La Centrale unica di emergenza ha attivato l’elicottero e due squadre della Stazione Trento Monte Bondone. Nonostante le difficoltà dovute alla nebbia, l’elicottero è riuscito a sbarcare il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria nei pressi dell’escursionista, ma per lei non c’era più nulla da fare: il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

Con una seconda rotazione, l’elicottero ha trasportato altri due operatori fino al limite delle nubi, mentre altri soccorritori hanno raggiunto la zona via terra. Ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma è stata imbarellata e portata a valle a piedi con la portantina fino alle Viote, dove è stata consegnata ai carabinieri.