“Eroico e regale” inaugura la stagione del Teatro Civico di Schio

Per inaugurare la stagione artistica 2025/2026 della Fondazione Teatro Civico e del Comune di Schio, il Teatro Civico ospita domenica 19 ottobre ore 17 il concerto “Eroico e regale” con un programma interamente dedicato a due giganti della musica classica: Ludwig van Beethoven e Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto vede in scena l’Orchestra Giovanile Regionale Filarmonia Veneta con la pianista Maya Oganyan e la direzione del maestro Giovanni Costantini. Lo speciale evento di apertura della stagione è sostenuto dal gruppo di aziende del territorio Imprese e Cultura con la collaborazione organizzativa di Scuadra.

In apertura del concerto, tre potenti accordi drammatici e tesi a cui fa da contraltare un tema che si scioglie nella dolcezza di un’amorevole supplica: è la trasposizione musicale della tragedia del leggendario eroe romano Gneo Marcio Coriolano, cui Beethoven dedica una Ouverture destinata a divenire un caposaldo della storia della musica.

Dopo la figura del condottiero, prende la scena il principe degli strumenti, il pianoforte, che nelle mani della giovanissima musicista russa Maya Oganyan darà voce al “Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Do minore”, sempre del titano Beethoven, un’altra pagina grandiosa e a tratti marziale ma ricca di una coralità che fa da ponte tra il classicismo e il romanticismo in musica. Finale non meno intenso ed energico ma allo stesso tempo nobile grazie allo slancio e alla regalità della Sinfonia “Haffner” di Mozart, a concludere un concerto che segna il debutto al Teatro Civico dell’Orchestra Giovanile nel genere classico, già apprezzata per gli appuntamenti del Concerto di Capodanno.

L’ascolto del concerto sarà introdotto da una breve conversazione con Stefano Lorenzetti, direttore del Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza e docente di Estetica della musica, al fine di accompagnare il pubblico dentro ai brani in programma.

Il Concerto inaugurale nello storico teatro cittadino di inizio Novecento è inserito all’interno del cartellone di “Schio Musica”: una rassegna di nove appuntamenti con grandi interpreti del panorama musicale, tra cui Danilo Rossi e Il Quartetto di Cremona accanto a giovani talenti nazionali, che si concluderà ad aprile 2026.

L’iniziativa è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato che porta valore culturale al territorio. È infatti il risultato della sinergia tra il Comune di Schio, la Fondazione Teatro Civico e Imprese e Cultura, il gruppo di aziende accomunate da una spiccata sensibilità verso l’arte e la cultura.

Maya Oganyan, 19 anni, nata a Mosca, ha iniziato a suonare il pianoforte a 4 anni con il M° Maykapar all’Accademia Gnessin. Vincitrice di oltre 20 concorsi, tra cui il Premio Schumann 2023 e il Verona International Piano Competition, è “student in residence” al Verbier Festival 2024, dove studia con Schiff e Gerstein. Si esibisce in Italia e all’estero con orchestre come la Filarmonica della Fenice e la Armenian Philharmonic, e collabora con artisti di fama come Isserlis, Bostridge e Carbonare. Nel 2021 si è esibita alla presenza di Riccardo Muti. Studia con Prosseda, Pace, Lupo e Zilberstein.

Giovanni Costantini è violoncellista, direttore d’orchestra e progettista culturale. È stato maestro preparatore della Alpe Adria Jugend Sinfonie Orchester, ha diretto nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e nel 2024 ha diretto il concerto di gala del Congresso Europeo del Sassofono. Collabora regolarmente con ORV Filarmonia Veneta, dirigendo anche l’Orchestra Giovanile in seno all’istituzione.

Ha diretto prime esecuzioni di musiche di P. Valtinoni, J. Novák, M. Lanaro, M. Martinez Burgos, M. De Jorge Artells, A. Scott. Tiene conferenze e lezioni di formazione ed è direttore artistico del progetto ANIMA.

Nata nel 2021 da un progetto promosso dall’Associazione Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, la formazione orchestrale giovanile è ad organico variabile e mira a valorizzare la nuova generazione di musicisti, migliore espressione del sistema formativo musicale del Triveneto. Si è esibita nei teatri Mario Del Monaco di Treviso, Teatro La Fenice di Venezia, in prestigiose Ville Venete, nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze e Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio a Roma.

Informazioni: Platea e palchi I ordine: intero €20,00, ridotto under 35 €15,00. Galleria, palchi II ordine e loggione: intero €18,00, ridotto under 35 €13,00.

Teatro Civico, via Pietro Maraschin, 19, – 36015 Schio, tel. 0445 525577 – 353 4463204 (solo whatsapp) – info@teatrocivicoschio.it – www.teatrocivicoschio.it. Biglietti in vendita online sul sito www.vivaticket.com. Il giorno del concerto la biglietteria apre alle ore 16.

