Erede di un patrimonio senza saperlo: si cerca a Padova il figlio mai riconosciuto di un amore nato 70 anni fa a Londra

Padova, si cerca l’erede di un uomo morto per Covid: nuovo appello di “Chi l’ha visto?”

PADOVA, 24 ottobre 2025 – Potrebbe trovarsi anche a Padova il figlio, oggi 67enne, di Malcom, un uomo originario della Guyana deceduto durante la pandemia di Covid. L’uomo avrebbe avuto il bambino in gioventù, ma senza mai riconoscerlo ufficialmente.

L’appello è stato rilanciato nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” su Raitre dalla moglie di Malcom, che vive in Svezia, nella speranza di rintracciare il figlio nato a Trieste nel 1958, concepito a Londra durante una breve relazione tra il giovane e una ragazza triestina poi rientrata in Italia.

Il testamento di Malcolm, l’anziano svedese morto durante la pandemia, prevede un lascito importante destinato al figlio mai riconosciuto, nato da una relazione giovanile negli anni ’50. L’eredità, di valore stimato in diverse centinaia di migliaia di euro tra beni e liquidità, potrà essere reclamata solo entro la fine di novembre: dopo quella data, secondo la legge svedese, il patrimonio verrà suddiviso tra gli altri eredi legittimi. Si tratta dunque di una corsa contro il tempo per rintracciare l’uomo, oggi 67enne, che potrebbe vivere proprio nel Padovano, ignaro della fortuna che lo attende.

Il programma si era già occupato del caso quattro anni fa, riproponendolo a settembre e aggiornandolo nuovamente questa settimana con un riferimento a Padova. L’appello è stato ripreso anche dal Corriere del Veneto, ma finora nessuno ha fornito informazioni utili, né l’uomo si è riconosciuto nella storia.

Non si conoscono il nome o il cognome della madre triestina. Del bambino restano solo alcune foto dei primi mesi di vita e un nome scritto sul retro, che potrebbe essere “Michele” o “Micheal”.

Sull’identità e la residenza dell’uomo si formulano diverse ipotesi: la madre potrebbe essersi trasferita, forse proprio nel Padovano; il piccolo potrebbe essere stato adottato o le memorie di Malcom potrebbero risultare imprecise. Resta il fatto che, come ha spiegato la moglie svedese, c’è un’eredità da rivendicare entro il 31 dicembre.